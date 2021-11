राहुल द्रविड़ भारत के अलावा एक और देश के लिए खेल चुके, 3 शतक और 2 अर्धशतक ठोके थे

नई दिल्ली. क्या आपको पता है कि पूर्व भारतीय कप्तान और टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच (Team India Head Coach) राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) भारत के अलावा भी किसी और देश के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं. जी हां, ऐसा 2003 के विश्व कप के बाद हुआ था. तब सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की कप्तानी वाली भारतीय टीम विश्व कप का फाइनल खेली थी. लेकिन उसे ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दे दी थी. इसी टूर्नामेंट के बाद ही द्रविड़ स्कॉटलैंड की तरफ से खेले थे. इससे जुड़ी एक तस्वीर स्कॉटलैंड क्रिकेट (Scotland Cricket) ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की और लिखा, “जब विश्व स्तर के बल्लेबाज और भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान हेड कोच राहुल द्रविड़ ने 2003 में स्कॉटलैंड के लिए क्रिकेट खेला था.”

क्रिकेट स्कॉटलैंड के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, “वाकई दिलचस्प है ! हैरानी हो रही है कि कैसे राहुल द्रविड़ 2003 में जब भारत के लिए खेल रहे थे तो साथ ही स्कॉटलैंड की तरफ से भी खेल सकते हैं ? इसके बाद कई भारतीय फैंस ने इस पर अपना रिएक्शन दिया.

A throwback to when world class batter and current India Men’s head coach Rahul Dravid donned the Saltire in 2003 pic.twitter.com/2yAkYBEhk7

— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 18, 2021