नई दिल्ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में मिली करारी हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली को आराम दिए जाने की आलोचना हो रही है. पूर्व भारतीय सेलेक्टर सबा करीब का कहना है कि उन्हें सीरीज के लिए टीम में रखने का क्या मतलब है, जब उन्हें उतारा ही नहीं गया. मालूम हो कि कोहली पहले वनडे में भी बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे थे जबकि रोहित नंबर-7 पर खेले थे. अब कोच राहुल द्रविड़ ने इस पर अहम बात कही है. दूसरे वनडे की बात करें, तो टीम इंडिया पहले खेलते हुए सिर्फ 181 रन ही बना सकी. जवाब में वेस्टइंडीज ने लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया. मैच में अभी 80 गेंद का खेल बाकी थी. इस तरह से 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है. तीसरा और अंतिम मुकाबला 1 अगस्त मंगलवार को खेला जाएगा.

पूर्व भारतीय कप्तान राहुद्र द्रविड़ ने मैच के बाद नए खिलाड़ियों को लेकर सफाई दी. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर द्रविड़ का एक वीडियो पोस्ट किया है. द्रविड़ ने कहा कि हम अलग-अलग खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे, ताकि खराब स्थिति से पहले वे तैयार हो सकें. एशिया कप से पहले हमारे पास 2 से 3 ही मैच हैं. विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार खेल ही रहे हैं. हालांकि मैच से हमें अधिक जवाब नहीं मिले. यानी कोच भी जिन खिलाड़ियों को मौका दिए जाने की बात कह रहे हैं, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके.

