IND vs SA: सिर में चोट लगने से टीम इंडिया से बाहर हो गया था बल्लेबाज, फिर द्रविड़ की सलाह से की वापसी

नई दिल्ली. भारतीय सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने कहा कि टीम इंडिया से दूर रहने के दौरान उन्होंने अपने खेल के मानसिक पहलू को समझने पर काम किया. अग्रवाल का कहना है कि इस पर कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) हमेशा जोर देते हैं और इससे उन्हें वापसी में काफी मदद मिली. अग्रवाल कनकशन (सिर में चोट) के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे और उसके बाद भारतीय टीम (Team India) में जगह गंवा दी थी ।

मयंक अग्रवाल ने हाल ही में विश्व टेस्ट चैम्पियन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 150 और 62 रन बनाकर वापसी की. उन्होंने सलामी बल्लेबाज और भारत के उपकप्तान केएल राहुल (KL Rahul) से बातचीत के दौरान कहा, ‘‘यह नई शुरूआत नहीं है. पिछले एक साल मैं खुद को समझने की कोशिश करता रहा और यह जानने की भी कि मेरी ताकत और कमजोरियां क्या है.’’ बीसीसीआई टीवी पर डाले गए इस वीडियो में उन्होंने कहा, ‘‘मुझे वापसी करके अच्छा प्रदर्शन कर पाने की खुशी है और आगे भी इस लय को कायम रखूंगा.’’

खुद को समझने की प्रक्रिया में द्रविड़ के योगदान के बारे में पूछने पर अग्रवाल ने कहा, ‘‘वह हमेशा खुद को समझने और मानसिक पहलू पर काम करने की बात करते हैं. उस पर काम करने से सफलता हासिल करने के मौके बढ़ जाते हैं. वह अच्छी तैयारी पर बल देते हैं. हमने यहां अच्छा अभ्यास किया है और टेस्ट मैच का इंतजार है.’’

From playing domestic cricket to donning the whites for #TeamIndia together, the batting duo has come a long way. 👏 ☺️@28anand tracks the journey of @klrahul11 & @mayankcricket as they gear up for the SA challenge. 👍👍 #SAvIND

