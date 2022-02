IND vs SL: राहुल द्रविड़ ने लखनऊ में मैच से पहले खिलाड़ियों को दिया 'गुरु ज्ञान'- Video

नई दिल्ली. भारतीय टीम के मौजूदा हेड कोच और पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच से पहले खिलाड़ियों को ‘गुरु ज्ञान’ दिया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से गुरुवार को मैच से पहले एक वीडियो शेयर किया गया है. इसमें नजर आ रहा है कि द्रविड़ टीम इंडिया के साथ घेरा बनाए खड़े हैं और खिलाड़ियों को कुछ बता रहे हैं.

भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इसके बाद सीरीज के बाकी 2 मैच धर्मशाला में आयोजित होंगे. गुरुवार को सीरीज के शुरुआती मुकाबले से पहले राहुल द्रविड़ ने खिलाड़ियों से बातचीत की. इसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है.

इसे भी देखें, विराट कोहली ने क्यों छोड़ी RCB की कप्तानी? खुद बताई असली वजह

वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय खिलाड़ी मैदान पर अभ्यास भी कर रहे हैं. इसमें मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल गेंदबाजी अभ्यास करते दिख रहे हैं तो वहीं, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा और ईशान किशन बल्ले से प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं.

It’s Match Day! 👊#TeamIndia all set to take on Sri Lanka in the first T20I in Lucknow👍

Are you ready❓@Paytm | #INDvSL pic.twitter.com/jasAiI9W5I

— BCCI (@BCCI) February 24, 2022