RR ने अपने बल्लेबाज की धोनी के साथ बचपन की तस्वीर शेयर की, पिता के साथ भी खेल चुके हैं माही

नई दिल्ली. राजस्थान रॉयल्स ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैन्स को शानदार तोहफा दिया. इस आईपीएल फ्रेंचाइजी ने ट्विटर पर धोनी के साथ उनके युवा फैन रियान पराग की तस्वीर शेयर की. इस फोटो के साथ फ्रेंचाइजी ने कैप्शन लिखा कि आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं. इस तस्वीर में धोनी के गले में असम का पारंपरिक गमछा नजर आ रहा है, जबकि एक बच्चा उनके साथ खड़ा है. ये बच्चा कोई और नहीं, राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल खेलने वाले रियान पराग हैं.



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धोनी की रियान के साथ ये तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है, जब वो 6 साल के थे. यानी आज से 16 साल पहले की है. जबकि दूसरी तस्वीर 2019 में रियान के आईपीएल डेब्यू की है. तब उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था. इस मैच में रियान 16 रन बनाकर आउट हुए थे. मैच के बाद ये तस्वीर वायरल हुई थी. जब इसे लेकर पराग से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि मैं करियर की शुरुआत से ही धोनी का बड़ा फैन हूं और ये तस्वीर शायद तब की है, जब मैं 6 या 7 साल का था.



"You evolve, you learn, you grow." 😍 pic.twitter.com/Kdc14oC7K7