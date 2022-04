नई दिल्ली. आईपीएल 2022 के 44वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टक्कर मुंबई इंडियंस से होगी. इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर रहे राजस्थान रॉयल्स के लिए यह मैच बेहद खास है. क्योंकि इस मैच के जरिए संजू सैमसन की अगुवाई वाली यह टीम इस दुनिया से हाल ही में रुखसत हुए दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि देगी. इसके लिए टीम ने खास जर्सी लॉन्च की है. इसका कलर तो टीम की पुरानी जर्सी जैसा ही होगा. लेकिन इसके कॉलर पर SW-23 लिखा रहेगा. यानी शेन वॉर्न और 23 उनका जर्सी नंबर.

राजस्थान रॉयल्स ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. बता दें कि हाल ही में शेन वॉर्न थाईलैंड में छुट्टियां मनाने गए थे और वहीं दिल का दौरा पड़ने से इस दिग्गज गेंदबाज की मौत हो गई थी. वॉर्न की अगुवाई में ही राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आईपीएल के पहले सीजन का खिताब जीता था. इसके बाद से राजस्थान कभी लीग की चैम्पियन नहीं बन पाई.

वॉर्न के लिए स्टेडियम में खास गैलरी तैयार हुई

राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न के भाई जेसन को भी न्यौता दिया है और वो मुंबई-राजस्थान के बीच आज शाम डीवाय पाटिल स्टेडियम में होने वाले मुकाबले के दौरान मौजूद रहेंगे. इस स्टेडियम में शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेशल एरिया बनाया गया है. जहां उनकी तस्वीरें लगाई गईं हैं और जो भी दर्शक मैच देखने स्टेडियम में आएगा, उसे इसे देखने का मौका मिलेगा.

Today’s more than just a game.

Today’s #ForWarnie. 💗#RoyalsFamily | #RRvMI pic.twitter.com/xM7X4CkAv6

