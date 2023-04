केकेआर के खिलाफ मुकाबले से पहले आरसीबी को लगा झटका, धांसू बैटर हुआ आईपीएल से बाहर

हाइलाइट्स रजत पाटीदार एड़ी में चोट से परेशान हैं पाटीदार एनसीए में चोट से उबर रहे थे

नई दिल्ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम को कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR vs RCB) के खिलाफ मुकाबले से पहले झटका लगा है. टीम का स्टार बैटर एड़ी में चोट के कारण आईपीएल 2023 से बाहर हो गया है. इसकी जानकारी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के जरिए दी. रजत पाटीदार (Rajat Patidar Ruled Out of IPL 2023) पिछले कुछ समय से अपनी एड़ी की चोट से उबर रहे थे. वह इसका इलाज बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में करा रहे थे.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर रजत पाटीदार के आईपीएल 2023 से बाहर होने की जानकारी दी. आरसीबी ने रजत पाटीदार की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि दुर्भाग्यवश रजत पाटीदार एड़ी में चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए हैं और हम उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं. आरसीबी 6 अप्रैल को कोलकाता नाइटराइडर्स से उसके घर में भिड़ेगी.

यह भी पढ़ें:कौन हैं यश ठाकुर? लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आईपीएल में किया डेब्यू, डेथ ओवर के हैं स्पेशलिस्ट

रजत पाटीदार को लेकर आरसीबी का ट्वीट

रजत पाटीदार आईपीएल 2022 में 8 मैच खेले थे

रजत पाटीदार को आईपीएल के पिछले सीजन रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर आरसीबी ने अपने साथ जोड़ा था. उन्होंने आईपीएल 2022 में 8 मैचों में लगभग 153 के स्ट्राइक रेट से कुल 333 रन जुटाए थे. इस दौरान उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक जड़े थे. रजत पाटीदार के बाहर होने से आरसीबी की बैटिंग कमजोर नजर आ रही है. हालांकि पहले मैच में आरसीबी ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हराकर मौजूदा सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी.

रजत का रिप्लसेमेंट कौन होगा? घोषणा बाकी

आरसीबी ने रजत के रिप्लेसमेंट की घोषणा अभी नहीं की है. रजत पाटीदार आईपीएल के पिछले सीजन आरसीबी के लिए गेम चेंजर साबित हुए थे.

Tags: IPL 2023, Rcb, Royal Challengers Bangalore