VIDEO: पीसीबी चीफ ने फिर बीसीसीआई को दी धमकी, कहा- अगर एशिया कप पाकिस्तान के बाहर हुआ तो ...

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं. बीसीसीआई को पाकिस्तान में आकर एशिया कप खेलने को लेकर वह लगातार बयान दिए जा रहे हैं. अब उन्होंने एक और धमकी भरा बयान दिया है. भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जाकर मैच नहीं खेलेगी इसको लेकर बीसीसीआई से सचिव जय शाह ने अपना मत पहले ही साफ कर दिया है. उनको बयान देने के बाद से ही रमीज बौखलाए हुए हैं.

पीसीबी चीफ रमीज राजा ने एक बार फिर से भारतीय टीम को पाकिस्तान में आकर एशिया कप में भाग लेने की धमकी दी है. उन्होंने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए साफ किया अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आती है तो ना आए, इससे उनक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला.

BREAKING: We can host Asia Cup if any team (like india) not come , Ramiz Raja on question if India not come to Pakistan pic.twitter.com/mNU8s2y0cO

— Abdul Ghaffar (@GhaffarDawnNews) December 2, 2022