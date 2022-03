Ranji Trophy 2022, Live Score Updates: उत्तर प्रदेश टीम के पूर्व कप्तान प्रियम गर्ग ने महाराष्ट्र के खिलाफ तीसरे दिन शानदार शतक लगाया. प्रियम ने पहली पारी में तीसरे दिन शनिवार को 156 रन की की पारी खेली, जिसमें 20 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

1⃣5⃣6⃣ Runs

2⃣5⃣3⃣ Balls

2⃣0⃣ Fours

4⃣ Sixes@priyamg03149099 put on an impressive show with the bat for Uttar Pradesh and scored a fine hundred against Maharashtra. 👏 👏 #RanjiTrophy | #UPvMAH | @Paytm

Here’s a snippet of his knock 🎥 🔽 pic.twitter.com/FL6ZpFSiYv

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) March 5, 2022