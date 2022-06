Live Auto Refresh On

Ranji Trophy Quarterfinals LIVE SCORE: मुंबई के 100 रन पूरे, अरमान जाफर और सुवेद की जोड़ी मोर्चे पर

Bengal vs Jharkhand, Ranji Trophy Quarter Final-1 Live, Mumbai vs Uttarakhand, Ranji Trophy Quarter Final-2, KAR vs UP, Punjab vs Madhya Pradesh Match Updates: मुंबई ने उत्तराखंड के खिलाफ लंच तक अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 65 रन बना लिए थे. बंगाल ने झारखंड के खिलाफ लंच तक पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 101 रन बनाए वहीं कर्नाटक ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में लंच तक बिना किसी नुकसान के 32 रन बना लिए थे. लंच के बाद का खेल शुरू हो चुका है.