VIDEO: रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देख झूम उठे रणवीर सिंह, फैन बॉय के अंदाज में नजर आए

नई दिल्ली. रोहित शर्मा आखिरकार पुराने रंग में नजर आए. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी की. वो अर्धशतक से तो 7 रन से चूक गए. लेकिन ईशान किशन के साथ मिलकर टीम को ठोस शुरुआत जरूर दिला दी. रोहित ने आउट होने से पहले 28 गेंद में 43 रन ठोके. उन्होंने पावरप्ले के पहले 6 ओवर में ही 24 गेंद में 42 रन बना डाले. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण मुंबई इंडियंस ने इस सीजन में पावरप्ले में बिना विकेट के 63 रन बनाए, जो इस सीजन में टीम का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. रोहित ने इस पारी के दौरान फ्लिक के जरिए मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़ा. इस एक शॉट के जरिए उन्होंने यह बता दिया कि वो बड़ी पारी खेलने से ज्यादा दूर नहीं है.

रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में मौजूद बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह भी खुशी से झूम उठे. जब-जब रोहित ने गेंद स्टैंड्स में पहुंचाई, रणवीर सिंह किसी फैन बॉय की तरह अपने पसंदीदा बल्लेबाज की हौसला अफजाई करते नजर आए. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें रणवीर सिंह को रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का मजा लेते देखा जा सकता है. रणवीर सिंह भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित के बड़े फैन हैं और अक्सर स्टेडियम में मैच देखने पहुंचते हैं.

This shot @ImRo45

That celebration from @RanveerOfficial pic.twitter.com/TIW7fefHOS

— Hitman (@rohitfanclub45) May 6, 2022