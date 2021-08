T20 Blast: राशिद खान ने 9 गेंदों में जड़े 27 रन, धोनी के 'हेलीकॉप्टर शॉट' से लूटा फैन्स का दिल

नई दिल्ली. राशिद खान (Rashid Khan) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर ससेक्स टीम 2018 के बाद टी20 ब्लास्ट (T20 Blast) में अपने पहले सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही. ससेक्स (Sussex) ने यॉर्कशर (Yorkshire) को क्वॉर्टरफाइनल में 5 विकेट से मात दी. यॉर्कशर ने 7 विकेट के नुकसान पर 177 रन का स्कोर खड़ा किया. यॉर्कशर की तरफ से टॉम कोल्हर केडमोर और गैरी बैलेंस ने अर्धशतक जड़ा. यॉर्कशर को यकीन था कि ससेक्स के लिए इतना स्कोर चेज करना मुश्किल होगा, जबकि उनके विकेट भी नियमित अंतराल पर गिर रहे थे. लेकिन राशिद खान बल्लेबाज के रूप में फिर उम्मीदों पर खरे उतरे. उन्होंने नौ गेंदों में 27 रन बनाकर यॉर्कशर को मात दी. राशिद की इस पारी में 3 चौके और दो छक्के शामिल थे.

जब राशिद खान 18वें ओवर में बल्लेबाजी करने उतरे तो ससेक्स के चार विकेट गिर चुके थे. जीत के लिए 21 गेंदों में 43 रनों की जरूरत थी. राशिद खान ने क्रीज पर आते ही यॉर्कशर को अपने इरादों की एक झलक दिखा दी. उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जॉर्डन थॉम्पसन की गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया. इसके बाद उन्होंने एक और छक्का जड़ा. थॉम्पसन को अगले ओवर में कलाई के ट्रेडमार्क क्विक व्हिप के जरिए राशिद ने एक और छक्का जड़ा. यह धोनी का ट्रेडमार्क ‘हेलीकॉप्टर शॉट’ था.

थॉम्पसन ने एक ओवर में 13 रन दिए, लेकिन साथ ही डेविड विस का विकेट भी हासिल की. इससे यॉर्कशर की उम्मीद एक बार फिर से जगी. उन्हें लगा कि मैच अभी भी उनके पक्ष में आ सकता है. यॉर्कशर के कप्तान डेविड विली पर राशिद को रोकने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि ससेक्स को अंतिम 12 गेंदों में 22 रन की जरूरत थी. विली ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे राशिद ने उन्हें तीन चौके मारे. पहले एक अनजाने में, फिर इनसाइड एज से फाइन लेग, फिर एक शॉर्ट बॉल को कवर के जरिये और फिर स्क्वायर लेग के जरिये मिस यॉर्कर को राशिद खान ने स्कूप किया. राशिद की शानदार बल्लेबाजी ने पूरे समीकरण को बदल दिया.

राशिद खान की शानदार बल्लेबाजी ने समीकरण को 12 गेंदों में 22 से लाकर 8 गेंदों में केवल 9 रन कर दिया. क्रिस जॉर्डन ने ससेक्स को अंतिम ओवर में एक चौके के साथ जीत की ओर ले जाने का काम किया. ससेक्स के इस चेज के दौरान शानदार बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला. राशिद खान एक बार फिर से टी20 क्रिकेट के सुपरहिट खिलाड़ी साबित हुए. टी20 ब्लास्ट के क्वॉर्टर फाइनल में उनके हेलीकॉप्टर शॉट ने एक बार फिर से लोगों को दिल जीत लिया. 9 गेंदों में नाबाद 27 रन की पारी खेलकर वह ‘मैन ऑफ द मैच’ रहे. बॉलिंग करते हुए उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट भी हासिल किया.

2️⃣7️⃣ runs off 9️⃣ balls with bat, 1️⃣/2️⃣5️⃣ in 4️⃣ overs with ball

Man of the Match @rashidkhan_19 was on in the T20 Blast last night #OrangeArmy #OrangeOrNothingpic.twitter.com/gKXN7JyiGU

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) August 25, 2021