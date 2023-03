पाकिस्तान पस्त, अफगानिस्तान मस्त... बाबर- रिजवान के बगैर टीम का हुआ बुरा हाल, अफगान लड़ाकों ने रचा इतिहास

नई दिल्ली. अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है. राशिद खान (Rashid Khan) की कप्तानी वाली अफगान टीम ने 3 मैचों की सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान को हराकर बड़ा उलटफेर किया है. अफगानिस्तान ने शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मैच में पाकिस्तान (Afghanistans vs Pakistan) को 6 विकेट से हरा दिया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान को पटखनी दी है. इसके साथ ही मेजबान अफगानिस्तान ने मेहमान पाकिस्तान पर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

इससे पहले शादाब खान (Shadab Khan) की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया. इस सीरीज के लिए टीम के बाबर आजम (Babar Azam) , मोहम्मद रिजवान, हारिस रउफ और शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिया गया है. इस टी20 में पाकिस्तान की ओर से 4 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया. सइम अयूब, तय्यब ताहिर, तेज गेंदबाज जमान खान और एहसानुल्लाह ने इस मैच के जरिए टी20 इंटरनेशल क्रिकेट में कदम रखा. इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम 3 टी20 इंटरनेशनल मैचों में भिड़ी थीं जहां तीनों बार पाकिस्तान के हाथ बाजी लगी थी.

This was the !

The President @MohammadNabi007 finished the job in some style to make history and win the game for Afghanistan. #AfghanAtalan | #AFGvPAK | #LobaBaRangRawri pic.twitter.com/QPdMimCEdB

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) March 24, 2023