VIDEO: राशिद खान ने खेला गली क्रिकेट, जमकर लगाए शॉट्स, युवाओं के साथ बिताया समय

नई दिल्ली. राशिद खान (Rashid Khan) को भारतीय फैंस से काफी प्यार मिलता है. यही वजह है कि वह भी फैंस के साथ खूब टाइम बिताते हैं. आईपीएल के इस शानदार सीजन में फैंस को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ मिलने का मौका मिल रहा है. इस दौरान गुजरात टाइटंस के राशिद खान फैंस से मिले. उन्होंने युवा लड़को के साथ सड़को पर क्रिकेट खेला.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें राशिद खान युवा लड़को के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं. वह बल्लेबाजी कर रहे हैं और जमकर शॉट्स लगा रहे हैं. हालांकि, यह वीडियो कहां और किस शहर का है इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उनका यह अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. लोग उनके इस व्यक्तित्व की तारीफ भी कर रहे हैं.

करोड़ो की संपत्ति के मालिक हैं गौतम गंभीर, वाइफ भी है बिजनेसवुमन… मर्सिडीज, ऑडी जैसी कारों से भरा है कलेक्शन

Rashid Khan playing street cricket with the Indian fans.

One of the most humble characters of the game! pic.twitter.com/3IelrQA11M

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 4, 2023