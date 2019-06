Rashid Khan after his Bowling Performance pic.twitter.com/Fp7sT3pcmT Loading... June 18, 2019



ICC should take action against Morgan for child abuse! And it's international cricket baby not IPL.#RashidKhan

9 over 110 runs. @Shoaib_Jatt

It seems that Rashid Khan did not have to be arrogant. pride is the root for demise. Try to be able to do well. Good luck for you.#WC2019 #EngvAfg #RASHIDKHAN pic.twitter.com/TfhAsqa7av

Rubbish tweet. Rather than trying to be funny why not be respectful to someone that has done so much for cricket and especially associate members https://t.co/0z3F8KiS82

He is a world class bowler & a delight to watch. Everyone has bad days in our sport

Agreed. Setting the bench mark for Leg Spin Bowlers around the world he is... @rashidkhan_19 https://t.co/1lsPXNGjzZ

अफगानिस्तान के स्टार बल्लेबाज राशिद खान बुधवार का दिन अपने करियर में कभी नहीं भूल पाएंगे. वर्ल्ड कप में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में राशिद टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे महंगा स्पैल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. राशिद खान ने 9 ओवर में 110 दिए जिसमें 4-5 नहीं पूरे 11 छक्के लगे. इस खराब स्पैल के साथ ही राशिद खान के नाम कई अनचाहे रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए. राशिद खान से इस प्रदर्शन की उम्मीद किसी को नहीं थी, ऐसे में ट्विटर पर फैंस ने उन्हें जमकर ट्रोल किया.कुछ फैंस ने इसे राशिद के घमंड की हार बताया. उन्होंने कहा कि राशिद को सीखने की जरूरत हैहालांकि इसके बाद कई बड़े क्रिकेटर्स राशिद के समर्थन में उतरे और ट्रोलिंग को गलत बताया.स्टुअर्ट ब्रॉड ने राशिद की तारीफ करते हुए कहा कि वह बेहतरीन खिलाड़ी है और क्रिकेट में हर किसी का बुरा दिन आता है.इश सोढ़ी ने भी राशिद का समर्थन करते हुए उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनरर्स में से एक बताया.