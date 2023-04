VIDEO: काइल मायर्स का गगनचुंबी छक्का देख चकमकाई रवि बिश्नोई की आंखें, बॉलर के उड़ाए परखच्चे, कमेंटेटर्स भी दंग

नई दिल्ली. लखनऊ की टीम पंजाब (PBKS vs LSG) से पुराना हिसाब बराबर करने मोहाली में उतर चुकी है. पंजाब की टीम ने लखनऊ को उसके घर में करारी शिकस्त दी थी. अब लखनऊ के पास इस घाव को भरने का शानदार मौका है. इस मैच में पंजाब की टीम ने टॉस जीतकर लखनऊ को पहले बैटिंग करने के लिए न्योता दे दिया. जिसके बाद शुरू होता है काइल मायर्स (Kyle Mayers) नाम का तूफान. इस खिलाड़ी ने चौकों और छक्कों की आतिशबाजी से पंजाब की कमर तोड़ दी है.

काइल मायर्स ने इस सीजन की शुरुआत से ही अपनी आतिशी पारियों से सभी का दिल जीता है. इस मैच में भी उन्होंने अपने चौथी अर्धशतकीय पारी खेली. मायर्स ने महज 24 गेंद में 56 रन की धुआंधार पारी खेली जिसमें उनके बल्ले से 4 गगनचुंबी छक्के और 7 चौके देखने को मिले. इतना ही नहीं, इस खिलाड़ी ने एक छक्का ऐसा मारा कि लखनऊ के युवा स्पिनर रवि बिश्नोई की आंखे चकमका गईं. उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मायर्स के इस छक्के की ऊंचाई 55 मीटर थी, जिसे देख कमेंटेटर्स भी हैरान नजर आए.

