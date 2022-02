IND v WI 1st T20 Playing XI : स्पिनर रवि बिश्नोई का डेब्यू, पहले टी20 के लिए ये है टीम इंडिया की प्लेइंग XI

नई दिल्ली. भारत ने कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बुधवार को खेले जा रहे 3 मैचों की सीरीज के पहले टी20 मैच में वेस्टइंडीज (India vs West Indies 1st T20) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है.भारत की ओर से युवा लेग स्पिनर रवि विश्वोई (Ravi Bishnoi) इस मैच के जरिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं. बिश्नोई को डेब्यू कैप युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने सौंपा.

इससे पहले भारत ने अहमदाबाद में खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज में विंडीज को 3-0 से पराजित किया था. दोनों टीमें टी20 में अभी तक 17 बार भिड़ी हैं, जिनमं टीम इंडिया ने 10 में जीत दर्ज की है जबकि 6 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच बेनतीजा रहा है. टीम इंडिया ने प्लेइंग इलेवन में रवि बिश्नोई और युजवेंद्र चहल के तौर पर 2 स्पिनर्स को शामिल किया है. ऑलराउंडर के तौर पर वेंकटेश अय्यर को मौका मिला है.

Congratulations to Ravi Bishnoi who is all set to make his debut for Team India.@Paytm #INDvWI pic.twitter.com/LpuE9QuUkk

— BCCI (@BCCI) February 16, 2022