WTC Final: रवि शास्त्री ने साउथैंप्टन के मैदान पर डॉगी को खूब दौड़ाया, Video वायरल

नई दिल्ली. टीम इंडिया को 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है और उसका हर खिलाड़ी तैयारियों में जुटा हुआ है. हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) भी एक-एक खिलाड़ी पर नजर रखे हुए हैं. हालांकि शास्त्री खिताबी मुकाबले से पहले थोड़ा इंजॉय भी करते दिखाई दिये. रवि शास्त्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो एक कुत्ते के साथ खेल रहे हैं. ये डॉगी साउथैंप्टन के क्यूरेटर साइमन ली का है जिसके साथ रवि शास्त्री ने कुछ वक्त बिताया.



रवि शास्त्री जिस डॉगी के साथ खेलते दिखाई दे रहे हैं उसका नाम विंस्टन है. शास्त्री साउथैंप्टन के मैदान पर उसके साथ खेले. उन्होंने टेनिस रैकेट से गेंद को हिट किया और डॉगी उसे उठा कर लाया. रवि शास्त्री ने साउथैंप्टन मैदान के चारों ओर गेंद को हिट किया और डॉगी हर बार गेंद लेकर आया. बता दें इस डॉगी का एक स्पेशल कार्ड भी बना है, मतलब उसे स्टेडियम में आने की इजाजत है. रवि शास्त्री और डॉगी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है.



Our buddy Winston earns himself a tennis ball after #TeamIndia’s practice session #WTCfinal 🇮🇳 pic.twitter.com/tEeLYS3xBs