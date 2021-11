रवि शास्त्री ने 70 सेकेंड के वीडियो में बतौर कोच 4 साल के सफर को समेटा, जाते-जाते भी टीम में फूंक गए जान

नई दिल्ली. टी20 विश्व के साथ ही टीम इंडिया के कोच के रूप में रवि शास्त्री (Ravi Shastri Farewell Speech) का कार्यकाल खत्म हो गया. भारत ने अपने आखिरी लीग मैच में नामीबिया पर 9 विकेट से जीत दर्ज की. लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचने में यह जीत काम ना आई. शास्त्री ने विश्व कप से पहले ही कह दिया था कि वो आगे अब कोच के रूप में टीम के साथ नहीं रहेंगे. शास्त्री के साथ बॉलिंग कोच भरत अरूण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर (R Sridhar) भी अब टीम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे. इनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है. टीम इंडिया के कोच के तौर पर अपना सफर खत्म होने के बाद शास्त्री ने आखिरी बार ड्रेसिंग रूम में इमोशनल स्पीच दी.

शास्त्री ने 70 सेकेंड में अपने और टीम इंडिया की सफलता का लेखा-जोखा रखा. शास्त्री ने हमेशा की तरह चंद शब्द ही कहे. लेकिन वो टीम में नई जान फूंकने के लिए काफी रहे. इस स्पीच के जरिए उन्होंने खिलाड़ियों को उनकी कई उपलब्धियां गिनाईं.

मौजूदा टीम इंडिया इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीमों में शुमार: शास्त्री

शास्त्री ने कहा, “एक टीम के तौर पर अपने मेरी उम्मीदों से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया. बीते कुछ सालों में आपने दुनियाभर में, हर फॉर्मेट में हर बड़ी टीम को हराया. यह उपलब्धि आपको क्रिकेट खेलने वाली सर्वश्रेष्ठ टीमों की श्रेणी में खड़ा करती है. मेरे लिए यह टीम ग्रेट है. नतीजे सबके सामने हैं.”

‘मेरा एग्रेसिव बिहेवियर नहीं बदलने वाला है, जिस दिन यह चला गया उस दिन मैं…’

‘मौजूदा टीम इंडिया असल फाइटर है’

उन्होंने इस वीडियो में आगे कहा कि बेशक, हमारा यह टूर्नामेंट अच्छा नहीं रहा. हम एक-दो आईसीसी टूर्नामेंट जीत सकते थे, ऐसा नहीं हुआ. लेकिन आपको और मौके मिलेंगे. जब अगला टूर्नामेंट होगा तो आप अधिक अनुभवी होंगे. लेकिन, मेरे लिए जिंदगी में आप क्या हासिल करते हैं, उससे ज्यादा अहम है, आपने कैसे चुनौतियों से उबरकर सामने आते हैं. बीते कुछ वक्त में आप जिन समस्याओं से लड़े हैं, फिर चाहें वह कोविड हो, आपको नजरअंदाज कर दिया गया हो. आप हर चीज से लड़े और मानसिक रूप से मजबूत बने और शानदार क्रिकेट खेला. मुझे इस भारतीय क्रिकेट के बारे में यही बात सबसे अच्छी लगती है.

