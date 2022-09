VIDEO: रवि शास्त्री ने बताया अपना हाल, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की आखिरी गेंद पर कैसी थी उनकी स्थिति

नई दिल्ली. भारतीय टीम ने आज ही के दिन साल 2007 में इतिहास रचते हुए पहली बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. फाइनल मुकाबले में कैप्टन एमएस धोनी ने सबको चौकाते हुए हरभजन सिंह की जगह जोगिंदर शर्मा के हाथ में गेंद थमाई थी. मध्यम गति के तेज गेंदबाज ने हालांकि कप्तान के भरोसे को बनाए रखा, और 13 रनों का बचाव करते हुए टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी.

टी20 वर्ल्ड कप के 15 साल बीत जाने के बाद अब देश के दिग्गज इस प्रतिष्ठित खिताब पर अपना-अपना विचार रख रहे हैं. इसी कड़ी में देश के पूर्व क्रिकेटर, कोच एवं मौजूदा समय में कॉमेंटेटर रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने भी अपना विचार साझा किया है. उनसे जब पूछा गया कि आप इस जीत को कैसे देखते हैं तो उन्होंने अपने ही अंदाज में मजेदार जवाब दिया है.

