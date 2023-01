किस्सा उस मैच का जब धोनी पर रवि शास्त्री को आया था गुस्सा! जानें क्या थी वजह?

हाइलाइट्स धोनी की अगुआई में भारत ने तीन आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. माही दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक हैं.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी (MS Dhoni) दुनिया के सबसे महान कप्तानों में से एक हैं. धोनी की अगुआई में भारत ने आईसीसी के तीन खिताबों को अपने नाम किया है. लेकिन एक ऐसा समय था जब दिग्गज फिनिशर की पारी देख पूर्व हेड कोच आगबबूला हो गए थे. यह कहानी उस मैच की है जब इंडियन टीम वनडे, टी20 और पांच टेस्ट के लिए इंग्लैंड का दौरा कर रही थी.

टीम इंडिया ने टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया था. उसके बाद वनडे सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत की थी. लेकिन दूसरे वनडे में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी थी. वजह बने थे एमएस धोनी. जिन्होंने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की. धोनी ने काफी धीमी बल्लेबाजी की. उसी मैच में माही ने वनडे क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए थे. लेकिन भारत को उस मैच में 86 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. पूर्व फील्डिंग कोच श्रीधर ने इस बात का खुलासा Coaching Beyond My days with Indian Cricket में किया है. उन्होंने बताया है पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने धोनी को टारगेट करते हुए एक काफी गुस्से से भरी प्रतिक्रिया दी थी.

धोनी ने अपने स्वभाव के विपरीत बल्लेबाजी की- आर श्रीधर

श्रीधर के द्वारा बताया गया, ‘जब तक विराट कोहली और सुरेश रैना क्रीज पर डटे हुए थे तब तक भारत मैच में था. लेकिन एक विकेट गंवाने के बाद धोनी के पास कंपनी देने के लिए केवल गेंदबाज ही बचे थे. उस समय उन्होंने अपने स्वभाव को विपरीत धीमी बल्लेबाजी की. हमें 10 रन प्रति ओवर की जरूरत थी. उस समय हमने 6 ओवर में 20 रन बनाए. हम धोनी के 10000 वनडे रन पूरे होने पर काफी खुश थे. लेकिन हम जानना चाहता थे कि उन्होंने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की.’

देखें रवि शास्त्री का बयान

आर श्रीधर ने अपनी बुक में लिखा कि रवि शास्त्री ने आखिरी वनडे से पहले कहा था, ‘ये जरूरी नहीं है कि आप क्या हैं. ऐसा दूसरा मौका नहीं होना चाहिए जब टीम मैच जीतने की कोशिश ही न करें. मेरे रहते हुए ये बिल्कुल भी नहीं होगा. लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो वह उसका आखिरी मैच होगा. आप एक मुकाबला हार सकते हैं उसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है लेकिन हम ऐसे नहीं हारेंगे.’

