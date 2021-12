रवि शास्त्री को बतौर कोच था फेल होने का डर, खुद बताई इसकी वजह

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने कहा है कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बैटिंग टैलेंट को अगर वो सही से निखार नहीं पाते, तो बतौर कोच यह उनके लिए बड़ी नाकामी होती. 59 साल के शास्त्री ने कहा कि रोहित को टेस्ट ओपनर बनाने को लेकर मेरी सोच बिल्कुल साफ थी. रोहित ने पहली बार अक्टूबर 2019 में विशाखापटनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में ओपनिंग की शुरुआत की थी. इस मैच में दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने दो शतक ठोके थे और रोहित के टेस्ट करियर में यह टर्निंग प्वाइंट रहा.

रोहित ने बतौर ओपनर 16 टेस्ट में 58 से ज्यादा के औसत से 1462 रन बनाए हैं. वह वर्तमान में ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष क्रम के भारतीय बल्लेबाज हैं. वो मार्नस लाबुशेन, जो रूट, स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन के बाद पांचवें स्थान पर हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) भी फिलहाल, टेस्ट रैंकिंग में उनसे नीचे हैं.

रोहित को बतौर ओपनर टेस्ट में स्थापित करना चाहता था: शास्त्री

रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने स्टार स्पोर्ट्स से खास बातचीत में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लेकर कहा, “मेरे दिमाग में बहुत स्पष्ट था कि मैं रोहित को टेस्ट ओपनर के रूप में स्थापित करना चाहता था. मैंने सोचा कि अगर मैं एक बल्लेबाज के रूप में उनसे सर्वश्रेष्ठ नहीं निकाल सकता, तो एक कोच के रूप में असफल हूं. क्योंकि रोहित में एक बल्लेबाज के तौर पर काफी प्रतिभा थी.”

