नई दिल्‍ली. आईपीएल-2023 अपने आखिरी पड़ाव पर है. दुनियाभर के क्रिकेटप्रेमी अभी भारत की इस क्रिकेट प्रीमियर लीग के बुखार की गिरफ्त में हैं. दुनिया की सर्वश्रेष्‍ठ क्रिकेट प्रीमियर लीग में शुमार आईपीएल-2023 (IPL-2023) की विजेता टीम का 28 मई को फैसला होते ही फैंस का फोकस 7 जून से होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship final)पर केंद्रित हो जाएगा जहां रोहित शर्मा की टीम इंडिया (Team India) को 7 जून से ऑस्‍ट्रेलिया का सामना करना है. टीम इंडिया के फैंस, इस बार रोहित बिग्रेड से वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप जीत की उम्‍मीद लगाए हैं.टीम इंडिया लगातार दूसरी बार इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है, पिछली बार 2021 में खिताबी मुकाबले में उसे न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

WTC Final के पहले, माहौल बनाते हुए टीम इंडिया के पूर्व कोच और वर्ल्‍डकप विजेता टीम के सदस्‍य रवि शास्‍त्री (Ravi Shastri) ने कम्‍बाइंड भारत-ऑस्‍ट्रेलिया टेस्‍ट-XI का चयन किया है, जिसमें उन्‍होंने आश्‍चर्यजनक रूप से भारत के चार और ऑस्‍ट्रेलिया के सात प्‍लेयर्स को चुना है.

स्‍पोर्ट्स जर्नलिस्‍ट संजना गणेशन के आग्रह पर चुनी अपनी टीम में शास्‍त्री ने भारतीय प्‍लेयर्स में से रोहित शर्मा, विराट कोहली, रवींद्र जडेजा और मोहम्‍मद शमी को ही स्‍थान दिया है. चेतेश्‍वर पुजारा, शुभमन गिल और मोहम्‍मद सिराज टीम में जगह नहीं बना सके हैं. टीम में भारत ही नहीं, दुनिया के सर्वश्रेष्‍ठ ऑफ स्पिनर में से एक रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को नहीं चुनना हैरान करने वाला है. अश्विन की जगह नाथन लायन (Nathan Lyon)को तरजीह दी गई है जबकि बॉ‍लिंग और बैटिंग-दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय ऑफ स्पिनर, अपने ऑस्‍ट्रेलियाई प्रतिद्वंद्वी से बेहतर है.

बॉलिंग-बैटिंग दोनों में लायन पर भारी हैं अश्विन

अश्विन ने 92 टेस्‍ट में 23.93 के औसत से 474 विकेट हासिल किए हैं, बैटिंग में भी वे 26.97 के औसत से 3129 रन बना चुके हैं जिसमें पांच शतक शामिल हैं. दूसरी ओर, लायन ने 119 टेस्‍ट में 31.23 के औसत से 482 विकेट लिए हैं. बैटिंग में लायन ने 12.73 के औसत से 1337 रन बनाए हैं जिसमें न कोई शतक है और न अर्धशतक.संभवत: भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अश्विन के बॉल से अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन को ध्‍यान में रखते हुए लायन को उन पर वरीयता दी गई है. बता दें, वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्‍लैंड में खेला जाना है.

