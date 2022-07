'लगता है अब भी स्टूडेंट हूं...' स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में जसप्रीत बुमराह का आतिशी अंदाज देख बोले रवि शास्त्री

नई दिल्ली. पेसर जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पुनर्निधारित 5वें टेस्ट मैच (IND vs ENG 5th Test) में बल्ले से कमाल दिखाया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में कुल 35 रन बने जिसमें बुमराह ने 4 चौके और 2 छक्के जड़े. यह टेस्ट क्रिकेट में किसी ओवर में सबसे ज्यादा रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. भारतीय टीम ने मुकाबले में अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए. बुमराह का आतिशी अंदाज देख पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री भी बेहद खुश नजर आए. उन्होंने एक वीडियो में कहा कि लगता है कि अभी इस खेल में स्टूडेंट ही हूं.

भारतीय टीम की कप्तानी पहली बार संभाल रहे जसप्रीत बुमराह ने 16 गेंद पर 31 रन बनाए और पहली पारी में नाबाद लौटे. उन्होंने तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन बटोरे. यह टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे महंगा ओवर रहा. इससे पहले ब्रायन लारा ने 2002 में दक्षिण अफ्रीका के आर पीटरसन के खिलाफ ओवर में 28 रन बटोरे थे. वहीं, साल 2013 में जॉर्ज बैली ने भी जेम्स एंडरसन के ओवर मे 28 रन बनाए थे. 2020 में केशव महाराज ने भी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट के ओवर में 28 रन बटोरे थे.

यहां क्लिक कर देखें, इस मैच का पूरा स्कोरकार्ड

जसप्रीत बुमराह ने 84वें ओवर की पहली गेंद पर हुक करके 4 रन बटोरे. दूसरी गेंद वाइड रही और इस पर 4 रन भी गए. दूसरी गेंद पर बुमराह ने छक्का लगाया जो नोबॉल थी. अगली 3 गेंद पर बुमराह ने ब्रॉड पर लगातार 3 चौके जड़े. 5वीं गेंद पर बैकवर्ड स्क्वॉयर लेग पर छक्का जड़ा. अंतिम गेंद पर एक रन लिया. इस तरह से ओवर में कुल 35 रन बने.

रवि शास्त्री का एक वीडियो बीसीसीआई ने ट्विटर पर शेयर किया. इसमें शास्त्री ने कहा, ‘बुमराह ने जब एक ओवर में 35 रन बनाए, तो मैं क्या सोच रहा था इसके बारे में मत पूछिए. इससे पहले युवराज सिंह और मैंने एक ओवर में 36 रन बनाए थे, लेकिन जो बुमराह ने किया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती. बुमराह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. नंबर-10 पर वह बल्लेबाजी करने आए. पहली बार टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं. उन्होंने ब्रायन लारा, जॉर्ज बैली और केशव महाराज को पीछे छोड़ा.’

