रवि शास्त्री का बयान- गांगुली, द्रविड़, लक्ष्मण और कुंबले ने नहीं जीते वर्ल्ड कप, सचिन पर कही बड़ी बात

नई दिल्ली. रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कोच शास्त्री ने टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के बाद अपना पद छोड़ दिया था. उनके कार्यकाल में टीम ने विदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया. टीम ने ऑस्ट्रेलिया में (India vs Australia) टेस्ट सीरीज भी जीती. उनकी और विराट कोहली (Virat Kohli) की जोड़ी हिट भी रही. लेकिन कोहली भी बतौर कप्तान आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत सके. कोहली अब किसी भी फॉर्मेट में भारत के कप्तान नहीं हैं. उन्होंने पिछले दिनों साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में 1-2 से मिली हार के बाद कप्तानी छोड़ दी थी.

रवि शास्त्री ने टीम इंडिया और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कहा, ‘बताओ, कौन सी टीम इतने समय तक अच्छा प्रदर्शन कर सकी है. पिछले कई साल में. वर्ल्ड कप बड़े-बड़े खिलाड़ी नहीं जीत सके. साैरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले और रोहित शर्मा भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सके. इसका मतलब ये नहीं है कि वे खराब खिलाड़ी हैं.’ उन्होंने कहा कि सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulakar) को भी जीतने से पहले 6 वर्ल्ड कप खेलने पड़े.

#WATCH | …It took Tendulkar 6 World Cups before winning one…Many prominent players like Ganguly, Dravid, Laxman haven’t won World Cup, doesn’t mean they are bad players…We’ve only 2 world cup winning captains: Ravi Shastri, Ex-Head Coach, Indian Cricket Team in Muscat, Oman pic.twitter.com/sk785cuycA

