VIDEO: अश्विन ने कंगारू खिलाड़ी को पढ़ाया पाठ, 1 गेंद में ऑस्ट्रेलियाई 'चेले' को किया आउट, उड़ा दिए होश

नई दिल्ली. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जार ही टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मुकाबला अहमदाबाद में खेला गया. मैच ड्रॉ रहा. इसके साथ ही भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली. मैच के पांचवें और आखिरी दिन बल्लेबाजी के लिए उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका 11वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने दिया. अश्विन ने अपने इस ओवर की पहली 4 गेंद में मैथ्यू कुहनेमन के खिलाफ जाल बिछाया और 5वीं गेंद फ्लाइडेट की.

कुहनेमन जब तक बल्ला नीचे लाते, तब तक गेंद उनके पैड से जा लगी थी और टीम इंडिया की अपील पर अंपायर ने उंगली उठा दी. इस तरह चौथे दिन नाइट वॉचमैन के रूप में आए कुहनेमन की पारी 6 रन पर खत्म हो गई. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

कुहनेमन बीच टूर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम से जुड़े

बता दें कि मैथ्यू कुहनेमन भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो पहले टीम चुनी थी, उसमें शामिल नहीं थे. उन्हें बीच दौरे पर बुलाया गया था और कुहनेमन ने इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत में अहम रोल निभाया था. उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट झटके थे. मैथ्यू ने इसके बाद बताया था कि रवींद्र जडेजा उनके आयडल हैं और भारत आने से पहले उन्होंने जडेजा और आर अश्विन की गेंदबाजी के वीडियो देखे थे और ये समझा था कि भारतीय पिचों पर कैसे गेंदबाजी करनी है.

