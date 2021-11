विराट कोहली को देख रविचंद्रन अश्विन को होती है जलन, खुद बताई वजह- Video

नई दिल्ली. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदान पर एनर्जी से भरपूर नजर आते हैं. उनके नाम बल्लेबाजी के कई रिकॉर्ड दर्ज हैं और यही कारण है कि उनकी तुलना भी दिग्गजों से होती है. विराट मैदान और उसके बाहर भी काफी एक्टिव नजर आते हैं. टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने कहा है कि विराट का ‘एनर्जी लेवल’ काफी बेहतरीन है और उनके इस पहलू को देखकर उन्हें भी जलन होती है.

विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर 2021 को अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं. दुनिया भर के कई दिग्गज क्रिकेटरों और इस खेल के विशेषज्ञों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. इसी कड़ी में रविचंद्रन अश्विन ने भी कोहली के बारे में अपने विचार रखे हैं और उनके ऊर्जा स्तर के बारे में बात की. स्टार स्पोर्ट्स के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से उनका एक वीडियो भी शेयर किया गया है.

इसे भी देखें, गेल, पोलार्ड, ब्रावो, रसेल की नाकामी दे गई बड़ा सबक, भारत के लिए सीख लेने का मौका

अश्विन ने कहा, ‘विराट कोहली लाल गेंद के फॉर्मेट में एक बेहतरीन कप्तान हैं. उनके साथ खेलने के बाद मैं कह सकता हूं कि वह अपने दिल से खेलते हैं.’ अश्विन ने विराट के ऊर्जा स्तर की सराहना की जो भारतीय कप्तान मैच के दौरान भी दिखाते हैं, भले ही परिस्थितियां उनके पक्ष में ना भी हों. उन्होंने कहा, ‘कभी-कभी, जब मैं विराट को टीम की अगुआई करते देखता हूं, तो मुझे लगता है कि वह इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं. मैं वास्तव में मैदान पर और बाहर विराट के ऊर्जा स्तर से ईर्ष्या करता हूं.’

A phenomenal leader, a dedicated player and the source of Team India’s energy! 👑

Drop a ❤️ if you agree with @ashwinravi99‘s take on @imVkohli and #FollowTheBlues today:

12 PM | Star Sports Network pic.twitter.com/cI9vgihJY5

— Star Sports (@StarSportsIndia) November 5, 2021