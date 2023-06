नई दिल्ली. भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के हाथों में गेंद है तो कुछ न कुछ ऐसा होता ही है कि खेल का रोमांच बढ़ जाता है. कभी वो अचानक अपने गेंदबाजी एक्शन में बदलाव कर लेते हैं तो कभी क्रीज से बाहर निकलने पर बल्लेबाज को चेताने से भी नहीं चूकते. लेकिन, अब जो आर अश्विन ने किया है, उसके बारे में तो आप देख सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा. अश्विन इस समय तमिलनाडु प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने इस लीग के एक मैच में DRS पर ही रिव्यू ले लिया. यानी थर्ड अंपायर के फैसले के खिलाफ रिव्यू मांग लिया. इसका वीडियो वायरल हो रहा.

तमिलनाडु प्रीमियर लीग में बुधवार की शाम डिंडिगुल ड्रैगन्स औऱ त्रिचि के बीच टक्कर हुई थी. इस मुकाबले में रविचंद्रन अश्विन की कप्तानी वाली डिंडिगुल ने पहले गेंदबाजी की और त्रिचि को 120 रन बनाने दिए. अश्विन ने अच्छी गेंदबाजी की और मैच में 2 विकेट लिए. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा भी कर दिया, जिससे हर कोई हैरत में पड़ गया. त्रिचि की पारी के 13वें ओवर में अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे. ओवर की आखिरी गेंद पर त्रिचि के बल्लेबाज राजकुमार बड़ा शॉट नहीं खेल पाए. उनके खिलाफ कैच की अपील हुई तो अंपायर ने आउट दे दिया.

अश्विन ने थर्ड अंपायर के खिलाफ DRS मांगा!

बल्लेबाज ने फील्ड अंपायर के फैसले के खिलाफ DRS ले लिया. रीप्ले में दिखा कि गेंद बल्ले पर लगी नहीं थी. बैट पिच पर टकराया था. ऐसे में थर्ड अंपायर ने फैसले को पलटते हुए नॉट आउट दे दिया. अश्विन को ये फैसला पचा नहीं और उन्होंने थर्ड अंपायर के फैसले के खिलाफ DRS मांग लिया. टीवी अंपायर ने दोबारा रीप्ले देखा और बैटर को फिर से नॉट आउट कर दिया. इसके बाद अश्विन के पास फील्डिंग पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था.

It took Ashwin just two deliveries to make an impact.#TNPLonFanCode pic.twitter.com/etTH54mrHG

— FanCode (@FanCode) June 14, 2023