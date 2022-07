IND vs ENG: रवींद्र जडेजा कुछ समझ पाते कि बेन स्टोक्स की गेंद ने उड़ा दी गिल्लियां, आपने देखा Video?

नई दिल्ली. भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पुनर्निधारित 5वें टेस्ट मैच (IND vs ENG 5th Test) में बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने मुकाबले में कुल 127 रन बनाए. जडेजा ने पहली पारी में शतक जमाया जबकि दूसरी पारी में 23 रन बनाकर आउट हुए. बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर जडेजा ने मुकाबले की दूसरी पारी में 58 गेंदों का सामना किया और एक ही चौका लगाया. उन्हें इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बोल्ड किया.

रवींद्र जडेजा टीम के 9वें विकेट के तौर पर आउट हुए. पारी के 80वें ओवर के लिए कप्तान बेन स्टोक्स खुद गेंदबाजी करने आए. इस ओवर की दूसरी ही गेंद को समझने में जडेजा गलती कर बैठे. गेंद जडेजा के बल्ले को छूकर सीधे विकेट पर लगी.

गेंद लगने के बाद बेल्स भी ऊंचे तक उछल गईं. इसे देखकर जडेजा भी हैरान हो गए और थोड़ी देर तक क्रीज पर ही खड़े रहे. बेन स्टोक्स ने इसके बाद हाथों से कुछ डांस का इशारा भी किया. भारत का 9वां विकेट 236 रन के स्कोर पर गिरा. इसके बाद स्टोक्स ने ही भारत के कार्यवाहक कप्तान जसप्रीत बुमराह को जैक क्राउली के हाथों कैच कराया और मेहमान टीम की पारी 245 रन पर समेट दी.

