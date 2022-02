रवींद्र जडेजा की 3 गेंदों पर बना डाले 16 रन, फिर चौथी गेंद पर गुणतिलका को आउट कर भारतीय ऑलराउंडर ने यूं मनाया जश्न

नई दिल्ली. भारत के स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की गिनती दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडरों में होती है. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 मैच (IND vs SL 2nd T20I) में उनकी गेंदों पर दानुष्का गुणतिलका ने 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया. जडेजा हालांकि इस ‘जंग’ में विजयी साबित हुए क्योंकि चौथी गेंद पर उन्होंने गुणतिलका को अपने जाल में फंसा लिया और पवेलियन की राह दिखा दी.

धर्मशाला में सीरीज के दूसरे टी20 मैच में श्रीलंका को पहला झटका रवींद्र जडेजा ने ही दिया. जडेजा के पारी के 9वें ओवर में दानुष्का गुणतिलका ने 2 छक्के और 1 चौका जड़ा लेकिन चौथी गेंद पर कैच आउट हो गए. गुणतिलका ने पहली गेंद पर छक्का जड़ा, फिर अगली गेंद पर चौका लगाया. तीसरी गेंद को उन्होंने डीप मिडविकेट दिशा में छक्के के लिए भेज दिया.

Gunathilaka and Asalanka depart in quick succession.@imjadeja and @yuzi_chahal with the wickets.

