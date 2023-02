VIDEO: Steve Smith ने रवींद्र जडेजा को दिखाया अंगूठा, बदले में स्पिनर ने गाड़ दिया खूंटा, बाकी बैटर सहम गए

नई दिल्ली. स्टीव स्मिथ भारत दौरे पर आने से पहले गजब की फॉर्म में थे. टी20 में अपने खेल को लेकर उन्होंने काफी आलोचना झेली थी. लेकिन बिग बैश लीग में लगातार दो शतक ठोक स्मिथ ने सबकी बोलती बंद कर दी. इसी फॉर्म के साथ वो भारत दौरे पर आए हैं. स्टीव स्मिथ ने नागपुर टेस्ट के पहले दिन ये दिखाया भी. वो भले ही तेज रफ्तार से रन नहीं बना पाए. लेकिन एक छोर से तो उन्होंने खूंटा गाड़ने की पूरी तैयार कर ली थी. लेकिन कमबैक टेस्ट में रवींद्र जडेजा उनके काल बने.

जडेजा ने स्टीव स्मिथ को अपने चक्रव्यूह में फंसाया. पहले लगातार बाहर जाती गेंद फेंकी और फिर तेजी से अंदर आती आर्म बॉल से उन्हें चारों खाने चित करते हुए बोल्ड कर दिया. स्मिथ का शिकार करने से पहले रवींद्र जडेजा ने मैट रेनशॉ हैंड्सकॉम्ब को गोल्डन डक और मार्नस लैबुशेन को आउट किया था. स्टीव स्मिथ 107 गेंद बल्लेबाजी की. यानी वो लंबी पारी खेलने के इरादे से उतरे थे. लेकिन, जडेजा ने भी स्मिथ को अपने जाल में फंसाया. वो लगातार ऑफ स्टम्प की लाइन से गेंद को बाहर की तरफ टर्न कराते रहे और स्मिथ इस तरह की गेंद को आसानी से डिफेंड करते रहे. इसी तरह जडेजा की एक गेंद को स्मिथ खेलने में चूक गए थे तो गेंदबाज की तारीफ करने के लिए उन्होंने अंगूठा भी दिखाया था.

That when @imjadeja let one through Steve Smith’s defence!

Follow the match ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx #TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/Lj5j7pHZi3

— BCCI (@BCCI) February 9, 2023