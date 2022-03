VIDEO: रोहित एंड कंपनी ने कोहली के 100वें टेस्ट जीत का मनाया जश्न, 'रॉकस्टार' जडेजा ने काटा केक

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के खिलाफ मोहाली टेस्ट में जीत का जश्न केक काटकर मनाया. विराट कोहली (Virat Kohli) का यह 100वां टेस्ट मैच था, जिसे टीम इंडिया ने जीतकर यादगार बना दिया. भारत ने मेहमान श्रीलंकाई टीम को तीसरे दिन ही पारी और 222 रन से रौंदकर 2 मैचों क टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 12 मार्च से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से डे नाइट (India vs Sri Lanka Day-Night Test) खेला जाएगा.

मोहाली में खेले पहले सीरीज के पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहली पारी में 174 रन पर आउट करने के बाद दूसरी पारी में उसे 178 रन पर समेट दिया. श्रीलंका ने तीसरे दिन 16 विकेट गंवाए. पहली पारी में पूरी टीम रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के व्यक्तिगत स्कोर से एक रन पीछे थी जबकि दूसरी पारी में तीन रन अधिक ही बना सकी. यह 60 साल बाद हुआ है जब किसी भारतीय क्रिकेटर ने पारी में 150 रन बनाने के साथ पांच विकेट भी लिए. जडेजा को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

