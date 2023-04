VIDEO: पहले टक्कर फिर घूरा, जडेजा का चढ़ा पारा, विकेट के बाद भी तेवर नहीं पड़े ठंडे, धोनी को आना पड़ा

नई दिल्ली. रवींद्र जडेजा का आईपीएल 2023 में अबतक प्रदर्शन अच्छा रहा है. पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की जीत में जडेजा का अहम रोल रहा. इस ऑलराउंडर ने मैच में कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट झटके. इस प्रदर्शन के कारण रवींद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए. इस मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ, जब जडेजा हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन पर भड़क गए. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. बाद में महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें शांत कराया.

रवींद्र जडेजा और हेनरिक क्लासेन के बीच मैदान पर ये टकराव सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के 14वें ओवर में हुआ. इस ओवर की पहली गेंद पर जडेजा के पास मयंक अग्रवाल को आउट करने का मौका था. जडेजा की फुल लेंथ गेंद को मयंक ने खेलने की कोशिश की. लेकिन, बॉल बल्ले पर नहीं आई और सीधे जडेजा की तरफ चली गई. जडेजा कैच लपकते, उससे पहले ही गेंद और उनके बीच में नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े हेरनिक क्लासेन आ गए. दोनों खिलाड़ी टकरा गए और कैच ड्रॉप हो गया.

