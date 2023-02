क्या रवींद्र जडेजा ने बेईमानी की? उंगली पर क्या लगाया, मैच रैफरी के सवाल पर टीम इंडिया ने दिया जवाब

नई दिल्ली. रवींद्र जडेजा ने नागपुर टेस्ट से ही 6 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. जडेजा का कमबैक शानदार रहा. उन्होंने वापसी पर अपनी पहली ही पारी में 5 विकेट झटके. हालांकि, पहले दिन रवींद्र जडेजा ने ऐसा कुछ किया, जिस वजह से वो विवादों में घिर गए हैं. दरअसल, भारतीय स्पिनर ने पहले दिन अपनी उंगली पर तेसाथी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से क्रीम जैसी चीज लेकर लगाते दिखे थे. इसके बाद से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और पूर्व दिग्गजों ने उनपर सवाल खड़े किए. इसे बॉल टेम्परिंग से जोड़ने की कोशिश हो रही है. इस मामले पर मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने भी टीम इंडिया को तलब किया था. टीम इंडिया ने इस मामले की हकीकत मैच रैफरी को बताई है.

ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर टेस्ट के पहले दिन रवींद्र जडेजा का उंगली पर कुछ लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद इस स्पिनर और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने तलब किया था. उन्होंने वीडियो के जरिए इस वाकये की हकीकत जानने की कोशिश की. रिपोर्ट के मुताबिक, जडेजा पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगाया गया है.

The video shows Ravindra Jadeja applying ointment to a sore finger, not tampering with the ball.#India #indiaaustraliatest #AUSvsIND #Australia pic.twitter.com/kGLee9o5sD

— Papabook News (@PapabookNews) February 9, 2023