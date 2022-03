रवींद्र जडेजा को डबल सेंचुरी से किसने रोका? लोगों ने सचिन के किस्से को याद कर द्रविड़ और रोहित को सुनाई खरी-खरी

नई दिल्ली. भारत ने श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के खिलाफ मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 574 रन पर घोषित कर दी. अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली. जडेजा ने 228 गेंदों पर नाबाद 175 रन बनाए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 228 गेंदों पर 17 चौके और 3 छक्के लगाए. पंजाब क्रिकेट संघ (PCA) स्टेडियम में शनिवार को जडेजा छाए रहे. रविचंद्रन अश्विन (Ravindra Jadeja) ने 82 गेंदों पर 62 रन की पारी खेली. शमी 20 रन बनाकर नाबाद लौटे. जडेजा जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे एक समय लगा कि वह करियर का पहला दोहरा शतक आसानी से जड़ देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

जडेजा जब धीरे-धीरे डबल सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे, तभी कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने पारी घोषित करने का ऐलान कर दिया. इसके बाद टी ब्रेक भी ले लिया गया. रोहित की पारी घोषित करने के समय पर लोगों ने सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया पर फैंस टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) और रोहित की जमकर आलोचना कर रह हैं. फैंस का कहना है कि जडेजा के पास दोहरा शतक जड़ने का सुनहरा मौका था, लेकिन कोच और कप्तान ने इसे पूरा नहीं होने दिया.

यह भी पढ़ें:IND vs SL: रवींद्र जडेजा को रोहित ने नहीं बनाने दिया दोहरा शतक! गौतम गंभीर ने कही बड़ी बात

यूजर्स साल 2004 के दौरे को याद कर रहे हैं, जब टीम इंडिया द्रविड़ की कप्तानी में पाकिस्तान दौरे पर थी. उस समय मुल्तान टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर 194 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी द्रविड़ ने पारी घोषित कर सबको चौंका दिया था. उस समय द्रविड़ कप्तान थे और अब कोच की भूमिका में हैं. यूजर ने लिखा, ‘ क्या रोहित या विराट कोहली यदि रविंद्र जडेजा की जगह होते, तो क्या वे पारी की घोषणा करते???’ एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘ मैं पूरी तरह से राहुल द्रविड़ का बहिष्कार करता हूं, यह अनुचित है. रवींद्र जडेजा डबल सेंचुरी के हकदार थे.

I am boycotting Rahul Dravid. This was completely unnecessary. Jadeja deserved 200. — ` (@FourOverthrows) March 5, 2022

Never change, Rahul Dravid ♥️ pic.twitter.com/N3xKnyCPSZ — Adish Shetty  (@36__NotAllOut) March 5, 2022

Rahul Dravid’s only moto is to stop batsmen scoring double centuries — sunil the cricketer (@1sInto2s) March 5, 2022

Simple Question:

If it was Rohit Sharma himself or Virat kohli in place of Ravindra Jadeja still they declared the innings??#INDvSL #jadeja #Cricket #SLvIND — DJ (@TheCricketBuddy) March 5, 2022

जडेजा भारत की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 हजार रन और 400 विकेट लेने वाले सिर्फ दूसरे क्रिकेटर हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) के नाम था. कपिल देव ने भारत के लिए 356 इंटरनेशनल मैच खेले. इस दौरान उनके बल्ले से 9031 रन निकले. इसके अलावा कपिल ने 687 विकेट भी झटके.

Tags: Indian cricket, Rahul Dravid, Ravindra jadeja, Rohit sharma, Team india