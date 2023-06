नई दिल्ली. रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) द्वारा अपने 5वें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खिताब जीतने के बाद ऑलराउंडर के पैर छुए. चेन्नई सुपर किंग्स के खिताब जीतने के बाद रीवाबा मैदान पर आईं और आते ही सबसे सबके सामने जडेजा के पैर छुए. आईपीएल 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन्स (GT) को पांच विकेट (DLS) से हराया.

फाइनल मुकाबले के स्टार रवींद्र जडेजा रहे, जिन्होंने अंत में 6 गेंदों में ताबड़तोड़ 15 रन की पारी खेली. जडेजा की इसी पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटन्स के जबड़े से जीत छीन ली. जडेजा ने अपनी इस पारी में 1 चौका और 1 छक्का जड़ा. सीएसके को 15 ओवर में 171 रन बनाने का लक्ष्य मिला था. अंतिम ओवर में चेन्नई को 13 रन बनाने थे. मोहित शर्मा ने अपनी पहली चार गेंदों में सटीक यॉर्कर का प्रदर्शन किया और केवल तीन रन दिए.

IPL 2023 Final: जड्डू तुस्सी ग्रेट हो! जिस बैट से चौका ठोक CSK को बनाया चैंपियन, वही कर दिया गिफ्ट

चेन्नई सुपर किंग्स को कुछ खास करने की जरूरत थी और यह खास जडेजा के बैट से आया. दूसरी अंतिम गेंद पर मोहित ने हाफ-वॉली फेंकी और जडेजा ने एक बड़ा छक्का जड़ दिया. शॉट ने सीएसके को उम्मीद दी कि वे अभी भी मैच जीत सकते हैं. मोहित शर्मा प्रेशर में आ गए और अगली गेंद डाली, जिसे जडेजा ने चौके के लिए भेज दिए. इसके बाद सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी भावुक नजर आए. जडेजा को गले लगाते हुए उनकी आंखें भी डबडबा गईं. जीत के बाद जडेजा ने यह जीत धोनी को समर्पित की.

10 रन, सामने जडेजा, लास्ट 2 गेंद… आखिरी समय क्या सोच रहे थे मोहित शर्मा, किया चौंकाने वाला खुलासा

मैच के बाद जब मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सेलिब्रेशन मना रही थी, तब रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा वहां आई और अपने पति की पैर छू लिए. इसके बाद जडेजा ने रीवाबा को अपने सीने से लगा लिया. सोशल मीडिया पर रीवाबा और जडेजा का यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर फैन्स भी खूब प्यार लुटा रहे हैं. चेन्नई सुपर किंग्स का फाइनल देखने आईं रीवाबा हरे रंग की साड़ी पहने और सिर पर पल्ला ढक कर बैठी हुई थीं. उनकी इस सादगी ने भी फैन्स के मन को मोह लिया था.

Video of the day – The moments Ravindra Jadeja’s wife touched Jadeja’s feet after the IPL 2023 Trophy victory.pic.twitter.com/VnibdcyTfT

— CricketMAN2 (@ImTanujSingh) May 31, 2023