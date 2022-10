VIDEO: पाकिस्तान के 18 साल के युवा ने मचाई सनसनी, एक ओवर में जड़े 30 रन

नई दिल्ली. पाकिस्तान जूनियर लीग 2022 का उद्घाटन संस्करण हाल ही में शुरू हुआ और एक 18 साल के युवा खिलाड़ी ने अपनी शानदार हिटिंग के दम पर जमकर सुर्खियां बटोरीं. मैच रावलपिंडी रेडर्स और हैदराबाद हंटर्स के बीच खेला गया है, जिसमें हबीबुल्ला एक ओवर में 30 रन जड़कर चर्चा का विषय बने हुए हैं. हबीबुल्ला रावलपिंडी के कप्तान भी हैं. पीसीबी के अधिकारिक ट्विटर पेज से हबीबुल्ला की बल्लेबाजी का वीडियो शेयर किया गया है.

हबीबुल्ला ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चुना. उन्होंने पहले तीन ओवरों में बिना किसी नुकसान के 23 रन बनाकर शुरुआत की, लेकिन इसके बाद चौथे ओवर में चीजें एकदम बदल गईं. दाहिने हाथ के सीमर फहाद अमीन गेंदबाजी करने आए. उन्होंने शानदार आउटस्विंगर से शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद को हबीबुल्ला ने छक्के के लिए भेज दिया. इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद के लिए फहाद ने अपनी लाइन बदली, लेकिन यह गेंद एक्स्ट्रा कवर इलाके में बड़े छक्के के लिए गई.

ओवर की चौथी गेंद को हबीबुल्ला ने खेला और यह सीधे मिड ऑफ फील्डर के हाथों में चली गई, लेकिन यहां ड्रामा देखने को मिला, जब पता चला कि यह गेंद नो बॉल थी. अगली ही गेंद को हबीबुल्ला ने एक बार फिर से छक्के के लिए भेज दिया. यह फ्री हिट थी. इसके बाद एक और नो-बॉल हुई और इस बार हबीबुल्लाह ने उसे अतिरिक्त कवर की तरफ धकेलते हुए दो रन लिए. गेंदबाज पर दबाव बढ़ता गया, क्योंकि उसने ओवर में अधिक नो-बॉल दी थी. अतिरिक्त गेंदें दोनों बार महंगी साबित हुईं, क्योंकि फहाद के ओवर में पहले ही चार छक्के पड़ चुके थे. ओवर की पहली गेंद पर रन नहीं बना पाने के बावजूद उन्होंने ओवर में 30 रन बनाए. दो नो बॉल जोड़ दिए जाएं तो इस ओवर में कुल 32 रन आए.

पीसीबी ने इस वीडियो शेयर किया है और बताया है कि हबीबुल्ला ने इस ओवर में चार छक्के और 2 चौके जड़े हैं.

ICYMI: Habibullah’s 4 6s and 2 4s in a single over last night!

Sensational hitting by the Rawalpindi Raiders captain pic.twitter.com/Yn9uJdGA08

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 12, 2022