IPL 2022: कप्तानी मिलते ही दिग्गज ने कैसे बजाई विरोधियों के लिए खतरे की घंटी? देखें वीडियो

नई दिल्ली. IPL 2022 में फाफ डुप्लेसी (Faf Du Plesis) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) की कमान संभालते नजर आएंगे. उन्हें हाल ही में टीम का नया कप्तान बनाया गया है. वो लीग के लिए भारत पहुंच चुके हैं और 3 दिन क्वारंटीन में बिताने के बाद उन्होंने नेट्स पर अभ्यास शुरू कर दिया है. डुप्लेसी ने पहले ही नेट सेशन में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया. वो नेट्स में लंबे-लंबे शॉट्स मारते नजर आए. उन्होंने 9 टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है. डुप्लेसी की प्रैक्टिस का एक वीडियो आरसीबी ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इसमें बल्लेबाजी के साथ-साथ वो टीम के खिलाड़ियों, कोच से भी बात करते नजर आ रहे हैं.

फाफ डुप्लेसी (Faf Du Plesis) ने आरसीबी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में अपनी बल्लेबाजी को लेकर खुलकर बात की. डुप्लेसी ने कहा, पहले दिन बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहता था. इसलिए थोड़ी-बहुत स्ट्रेचिंग और रनिंग की. 3 दिन के क्वारंटाइन के बाद बस अपनी चीजों को दोबारा से एक लय में लाने की शुरुआत की. गेंद पर बल्ले को महसूस करने के लिए थ्रो-डाउन करके इसकी शुरुआत की. फिर तेज और स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कुछ गेंदें खेलीं.

We followed @faf1307 around during his first-ever practice session with RCB and asked him about his #IPL2022 preparations and his thoughts after meeting some of the other members of the RCB squad, on @KreditBee presents Bold Diaries.#PlayBold #WeAreChallengers #Mission2022 pic.twitter.com/OLHB40BS4X

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 19, 2022