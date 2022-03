VIDEO: विराट कोहली RCB की नई जर्सी में कैसे दिख रहे? IPL 2022 में नए कलेवर में दिखेंगे 'चैलेंजर्स'

नई दिल्ली. नए कप्तान के ऐलान के कुछ घंटे बाद शनिवार को ही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने अपनी नई जर्सी भी लॉन्च कर दी. आरसीबी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर वीडियो में टीम के फैंस को जर्सी की पहली झलक दिखाई. आरसीबी की नई जर्सी का ऊपरी हिस्सा जहां काले रंग का है. वहीं नीचे का हिस्सा गहरे लाल रंग का है. इससे पहले आरसीबी ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी (faf du plessis) को टीम की कमान सौंपी. वह विराट कोहली (Virat Kohli) की जगह टीम के नए कप्तान होंगे. कोहली ने पिछले साल आईपीएल (IPL) के दौरान ही यह ऐलान कर दिया था कि यह आरसीबी के कप्तान के तौर पर उनका आखिरी आईपीएल सीजन होगा.

फाफ डुप्लेसी (Faf Du Plesis) आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की तरफ से खेले थे और उन्होंने पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया था. उन्होंने 16 मैच में 633 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतक ठोके थे. हालांकि सीएसके ने उन्हें आईपीएल 2022 के लिए रीटेन नहीं किया. इसके बाद मेगा ऑक्शन में आरसीबी ने इस दिग्गज बल्लेबाज को 7 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था. आरसीबी आज तक एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीती है.

यह भी पढ़ें:IND vs SL 2nd Test: पहले दिन गिरे 16 विकेट, श्रेयस अय्यर के बराबर रन भी नहीं बना पाया श्रीलंका

VIDEO: हार्दिक पंड्या ने IPL 2022 से पहले विरोधी टीमों को दी चेतावनी, बोले- नया कटेगा तो 100 टका फटेगा

आरसीबी का कप्तान बनाए जाने पर डुप्लेसी ने कहा, ‘जाहिर है कि एक बाहरी व्यक्ति होने के बाद मैं इस अवसर के लिए बहुत आभारी हूं. मैं सालों से आईपीएल खेल रहा हूं. मैं लीग की अहमियत को समझता हूं. ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करना और उसे टीम का कप्तान बनाना छोटी बात नहीं है.’ चार बार के आईपीएल विजेता 37 वर्षीय डु प्लेसी ने अब तक 100 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 131 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 2935 रन बनाए हैं. कोहली ने भी कप्तान बनने के बाद डुप्लेसी को बधाई दी है.

“I absolutely love it and the moment I wore it, I felt something special. I can definitely say, this is my most favourite RCB jersey, EVER!”

King Kohli loves the new #RCBJersey for #IPL2022 and so do we!❤️@imVkohli #PlayBold #RCBUnbox #UnboxTheBold #ForOur12thMan #IPL2022 pic.twitter.com/hIuLquniHh

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) March 12, 2022