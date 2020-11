केक में नहाए विराट कोहली का फोटो RCB ने किया शेयर, ऐसे दी जन्मदिन की बधाई

To the man who’s given blood, sweat and tears to the Red and Gold.To our Leader and Legend, Here’s wishing KING KOHLI a very Happy Birthday!! Have a great day, Skip! #PlayBold #WeAreChallengers #HappyBirthdayViratKohli #HappyBirthdayKingKohli pic.twitter.com/bnPUi7goot — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 4, 2020

How it started ➡️ how it ended Captain Kohli’s birthday celebration was as smashing as his batting! @imVkohli#PlayBold #WeAreChallengers #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/sWsuNJHxse — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 5, 2020

To someone that has set the bar in fitness standards and work ethics at an all-time high and achieved greatness at such a young age. Wishing you a very happy birthday. God bless. @imVkohli #HappyBirthdayVirat pic.twitter.com/qNlIYgNyvs — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) November 5, 2020

Happy Birthday @imVkohli! All the best for the coming season.Continue inspiring. Have a blessed and healthy year ahead. pic.twitter.com/i0FYyuzSlH — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 5, 2020

Janamdin mubarak ho King Kohli @imVkohli! Wishing the great Indian batsman a very Happy Birthday! Jahan bhi ho khush raho, chhake chauke maarte raho ❤️ all the best for the playoffs! Hope @RCBTweets turns it around this time pic.twitter.com/wFjKA6jlwj — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 5, 2020

May the hunger for runs continue and may you achieve new heights and find fulfillment in whatever you do @imVkohli . #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/MlMdaKF9Zs — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 5, 2020

Happy birthday skip . Have a good one. God bless @imVkohli pic.twitter.com/LKQbSgwjeN — K L Rahul (@klrahul11) November 5, 2020

Happy birthday @imVkohli have a great year ahead with full of happiness.. keep shining..God bless you pic.twitter.com/4CpC360RVv — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 5, 2020

Happy birthday legend, @imVkohli ...wish you many more KaKa! Bring it home for RCB ✊ pic.twitter.com/4y0FMmJCv3 — Chris Gayle (@henrygayle) November 5, 2020

Many more happy returns of the day @imVkohli . May you find ever more joy, success and love. #HappyBirthdayViratKohli — VVS Laxman (@VVSLaxman281) November 5, 2020

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) आज यानी 5 नवंबर को अपना 32वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. साल 2008 में डेब्यू करने वाले विराट कोहली का नाम आज महान बल्लेबाजों के साथ लिया जाता है. 'रन मशीन' के नाम से मशहूर कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के कप्तान भी हैं. कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस साल आईपीएल का सीजन यूएई (UAE) में खेला जा रहा है. ऐसे में विराट कोहली का जन्मदिन भी इस साल यूएई में सेलिब्रेट किया गया.विराट कोहली की आईपीएल टीम आरसीबी ने केक काटकर और उन्हें केक से नहलाकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया. आरसीबी ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडल से विराट कोहली के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं. आरसीबी के साथ-साथ टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री और साथी क्रिकेटरों ने भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिये जन्मदिन की बधाई दी है.आरसीबी ने विराट कोहली को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया- वह शख्स, जिसने रेड और गोल्ड को अपना खून, पसीना और आंसू दिए. हमारे लीडर और लीजेंड के लिए. किंग कोहली को जन्मदिन की बधाई.इसके साथ ही विराट कोहली के केक काटते हुए और मुंह पर केक लगे हुए फोटो भी आरसीबी ने शेयर किए हैं.कोच रवि शास्त्री ने ट्वीट किया- ''उसके लिए जिसने फिटनेस और वर्क एथीक्स का बार हमेशा काफी हाई रखा और इतनी कम उम्र में ग्रेटनेस को हासिल किया। जन्मदिन बहुत मुबारक हूं, गॉड ब्लेस यू.''भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कोहली को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, ऑल द बेस्ट आने वाले सीजन के लिए. इसी तरह से इंस्पायर करते रहो। आने वाला साल हेल्थी और जबर्दस्त हो.'युवराज सिंह ने ट्वीट किया- जन्मदिन मुबारक हो किंग कोहली. ग्रेट इंडियन बैट्समैन को जन्मदिन की शुभकामनाएं, जहां भी हो खुश रहो, छक्के-चौके मारते रहो. प्लेऑफ के लिए ऑल द बेस्ट.वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, केएल राहुल, हरभजन सिंह, क्रिस गेल जैसे दिग्गजों ने भी विराट कोहली के जन्मदिन की बधाई दी है.बता दें कि विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाज से भिड़ेगी. आरसीबी लगातार चार मैच हारकर अंकतालिका में चौथे स्थान पर रही जबकि सनराइजर्स ने जीत की हैट्रिक लगाई है. विराट ने आईपीएल 2020 के 14 मैचों में अबतक 46.00 की औसत और 122.01 के स्ट्राइक रेट से 460 रन बनाए हैं.