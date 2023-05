नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में मंगलवार को रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस का मुकाबला फाफ डुप्‍लेसी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (MI vs RCB) से होगा. वानखेड़े स्‍टेडियम पर होने वाले इस मुकाबले से पहले आरसीबी ने अपने ट्विटर हेंडल पर भारत दो महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)और विराट कोहली (Virat Kohli)का फोटो रोचक कैप्‍शन के साथ पोस्‍ट किया है जिस पर फैंस की रोचक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

आरसीबी के इस ट्वीट में तीन फोटो में सचिन और विराट साथ दिखाई दे रहे हैं. ट्वीट में लिखा है-एक फ्रेम में 59679 इंटरेनशनल रन, 175 शतक और लाखों यादें.



इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कई फैंस ने सचिन और विराट को भारतीय क्रिकेट का दिग्‍गज बताया. एक फैन ने लिखा-भारत खुशकिस्‍मत है कि उसके पास दोनों दिग्‍गज हैं. एक अन्‍य ने चुटकी लेते हुए लिखा-इतनी 100…पूरे पाकिस्‍तान के शुरू से आज तक जितने भी खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी नहीं होंगी. एक अन्‍य ने लिखा-एक फ्रेम में दिग्‍गज.

Indian Cricket Team is lucky to have both of them — CricWatcher (@CricWatcher11) May 8, 2023

itnnii boyyjaan poore pakistan ke suru se aj tkk jitne b ke khiladi khelte rhe unki ni hogi — ⓡⓐⓝⓙⓗⓐ (@MundafromUsa121) May 8, 2023

The Great Sachin Tendulkar..Master of Pace and Master of Spin..Master of all conditions…One man to Unite whole India..God for a reason — Abhishek Sinha (@Abhi_ImwithModi) May 9, 2023



एक अन्‍य क्रिकेटप्रेमी ने लिखा- 220 सेंचुरी और करीब 75 हजार करने के लिए इसमें रोहित (शर्मा) को भी शामिल कर दो.

Add Rohit to make it 220 centuries and approx 75000 runs. Man how did this guys manage to score this much — Dev tweets (@vklover161097) May 8, 2023

Only Kohli is close to Sachin in terms of centuries and runs. Aur kuch log Kohli ko Babar , Rohit se compare krte firte hai — Mohit (@Mohit_ttt) May 8, 2023

बता दें, सचिन तेंदुलकर ने टेस्‍ट क्रिकेट में 15921 और वनडे में 18426 रन बनाए हैं. टेस्‍ट में 51 और वनडे में 49 शतक उनके नाम पर हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक का सैकड़ा बनाने वाले सचिन दुनिया के अकेले बैटर हैं. आईपीएल के 2008 से 2015 के सीजन के बीच सचिन ने 78 मैचों में 34.83 के औसत से 2334 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और 13 अर्धशतक शामिल रहे. दूसरी ओर विराट कोहली ने अब तक टेस्‍ट क्रिकेट में 8416 और वनडे में 12898 रन बनाए हैं. टेस्‍ट में 28 और वनडे में 46 शतक वे बना चुके हैं. टी20 इंटरनेशनल में भी विराट 4008 रन बना चुके हैं जिसमें एक शतक शामिल हैं. आईपीएल के 2008 सीजन से अब‍ तक विराट ने 233 मैचों में 7043 रन बनाए हैं जिसमें पांच शतक और 50 अर्धशतक शामिल हैं.

Tags: IPL 2023, MI vs RCB, Sachin tendulkar, Virat Kohli