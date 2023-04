नई दिल्‍ली. कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों के लिए विराट कोहली बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे किंग कोहली ने केकेआर के खिलाफ मुकाबले से पहले इसकी झलक भी दिखा दी. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के प्रेक्टिस सेशन में विराट कोहली ने टीम के सबसे खतरनाक बॉलर की गेंदों पर एक के बाद एक छक्‍के जड़ दिए.

आरसीबी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर टीम के अभ्‍यास सत्र का एक वीडियो शेयर किया है. आईपीएल 2023 में राशिद खान के बाद दूसरे सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्‍मद सिराज कुछ गेंदों पर विराट कोहली को बीट कर देते हैं. इसके बाद विराट अपने रौद्र रूप में आ जाते हैं. वह पर्पल कैप की रेस में शामिल सिराज की गेंदों पर चौकों और छक्‍कों की झड़ी लगा देते हैं. मोहम्‍मद सिराज वीडियो में कहते भी हैं, कुछ गेंदें स्विंग हुई, लेकिन जब किंग कोहली फॉर्म में हो तो…पूरे चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में शॉट लगे ही जा रहे थे. इस वीडियो को फैंस की काफी लाइक्‍स मिली हैं.

Virat vs Siraj in the nets was a high intense quality match up! Here’s how the duo prepared for this evening’s big clash against KKR.#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #RCBvKKR pic.twitter.com/rBZKpgqB9z

