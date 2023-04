210 पार रन बनाकर RCB ने पाल ली थी जीत की खुशफहमी, वो सचिन का ये ट्वीट देखना भूल गए, भुगतना पड़ा खामियाजा

नई दिल्‍ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के होम ग्राउंड एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में विराट कोहली की टीम को महज एक विकेट से शिकस्‍त झेलनी पड़ी. आखिरी गेंद पर लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत के लिए एक रन की दरकार थी. वहीं, आरसीबी जीत से एक विकेट दूरी थी. मैदान पर मांकडिंग के प्रयास से लेकर बैटर के छक्‍का मारकर उसकी गेंद पर हिटविकेट होने की घटना देखने को मिली. अंतिम गेंद पर अगर दिनेश कार्तिक विकेट के पीछे समय रहते गेंद को पकड़ लेते तो भी शायद फाफ डु प्‍लेसिस की टीम की बात बन जाती. खैर इन सब चीजों के बीच इस वक्‍त सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है.

मास्‍टर ब्‍लास्‍टर ने पहले ही भविष्‍यवाणी कर दी थी कि 213 रनों का लक्ष्‍य सेट करने के बावजूद भी आरसीबी की टीम सुरक्षित नहीं है और हुआ भी कुछ वैसा ही. सचिन की बात सच साबित हुई और लखनऊ सुपर जायंट्स यह मुकाबला अपने नाम करने में सफल रही. मैच की आखिरी गेंद पर केएल राहुल की टीम ने जैसे-तैसे बाजी मार ही ली.

The opening partnership by @imVkohli and @faf1307 has given the perfect launchpad for @Gmaxi_32 and company to set a big total, but on this surface and ground I have a feeling even 210 may not be safe.#RCBvLSG

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 10, 2023