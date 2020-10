IPL 2020 में दो कैप्स पहने नजर आए ऑयन मॉर्गन, जानें क्या है इसके पीछे वजह

Rahkeem Cornwall at first slip with about 5 caps on is the vibe of the summer. pic.twitter.com/B7whwkq3NI — Luke Carter (@luke_carter92) July 24, 2020

Great to see our old friend Rahkeem #Cornwall still sporting the two caps look for ⁦@Zouksonfire⁩ in #CaribbeanPremierLeague pic.twitter.com/7IbA4Rs7FO — Alan Geere (@alangeere) August 27, 2020

Just see this run out. Eoin Morgan is wearing two caps, probably Narain's on top of his own. Warner was doing the same the other day. Bowlers seemingly are not handing their caps in to the umpire.Has anyone noticed with the other teams? pic.twitter.com/Y7RBF1zbrx — Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) September 23, 2020

Chris Gayle is 41... but that didn't stop him putting on a show in his #IPL return overnight, as Aussie mates Finch & Maxwell also squared off: https://t.co/tzLBX2vKH6 pic.twitter.com/dJZ3XJlOWG — cricket.com.au (@cricketcomau) October 15, 2020

Thank you to West Indies, Ireland, Pakistan and Australia for an incredible summer of cricket.Thank you to all those behind the scenes who made it possible.Thank you to our supporters and everyone who shares our love for this great sport.❤️🏏 pic.twitter.com/Q42yGcfymz — England Cricket (@englandcricket) September 16, 2020

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में खेले गए एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के हाथों 8 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा. इस मैच में केकेआर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर केवल 84 रन बना सकी. इस टारगेट को आरसीबी ने 14वें ओवर में हासिल कर लिया और जीत दर्ज की. इसके साथ ही आरसीबी आईपीएल अंक तालिका में दूसरे नंबर पर पहुंच गई.अपनी खराब परफॉर्मेंस के अलावा ऑयन मॉर्गन की इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि वह दो कैप्स क्यों पहने हुए थे?सोशल मीडिया पर यूजर्स ऑयन मॉर्गन (Eoin Morgan) के दो कैप पहनने को लेकर असमंजस में रहे और उन्होंने इससे संबंधित सवाल खड़े किए, लेकिन यह पहला अवसर नहीं था जब किसी खिलाड़ी ने दो कैप्स पहनी हों. कोरोना वायरस महामारी के दौरान हुए अलग-अलग टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को दो कैप्स में देखा गया है. दरअसल, आईसीसी के नए नियमों की वजह खिलाड़ी ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं.आईसीसी (ICC) के नए नियमों के मुताबिक, मैदान पर खिलाड़ियों और अंपायरों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा. ऐसे में खिलाड़ी अपनी कोई भी चीज जैसे कि टोपी, स्वेटर, चश्मा आदि गेंदबाजी के दौरान अंपायर या साथी खिलाड़ियों को नहीं दे सकते. ऐसे में अंपायरों को गेंद को हैंडल करने को दौरान ग्ल्वस पहनने के लिए भी कहा जा रहा है. ऐसे में खिलाड़ी दोहरी टोपी पहनकर गेंदबाजों की उनके सामान को संभालने में मदद कर रहे हैं. IPL 2020: CSK में हैं 4 दमदार युवा क्रिकेटर, क्या धोनी करेंगे इन पर भरोसा? आईसीसी का यह नियम इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच हुई सीरीज से ही लागू है. ऐसे में इस टेस्ट सीरीज के दौरान विंडीज के रहकीम कार्नवाल को मैदान पर एक से ज्यादा कैप पहने देखा गया था. वह कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी मल्टीपल कैप पहने हुए थे.पिछले महीने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई वनडे सीरीज में आरोन फिंच भी दो या तीन कैप्स पहने हुए नजर आए थे. वहीं, आईपीएल 2020 की बात करें तो केकेआर इस समय 10 में से पांच मैच जीत कर चौथे स्थान पर है. अगर बचे हुए मैचों में से वह एक दो मैच जीत लेती है तो प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी. दूसरी तरफ आरसीबी दूसरे स्थान पर है. यह निश्चित है कि वह प्ले ऑफ में पहुंचेगी.