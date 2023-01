Republic Day 2023: देश में 74वें गणतंत्र दिवस की धूम, देशवासियों को सचिन, विराट समेत कई क्रिकेटरों से मिली बधाई

नई दिल्ली. देश में 74वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) की धूम मची हुई है. लोग अपने-अपने हिसाब से इस राष्ट्रीय पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं. टीम इंडिया (Team India) के मौजूदा एवं पूर्व क्रिकेटर भी राष्ट्रीय त्यौहार को मनाने में पीछे नहीं है. खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खुशी जाहिर की है और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

विराट कोहली (Virat Kohli):

विराट कोहली ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए सबको 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी है. इस वीडियो में लिखा हुआ है, ‘हैप्पी रिपब्लिक डे’. इसके अलावा बैकग्राउंड में राष्ट्रीय गीत बज रहा है.

यह भी पढ़ें- VIDEO: दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर ने शुरू की प्रैक्टिस, गेंदबाजों के लिए नहीं है अच्छी खबर

रवि शास्त्री (Ravi Shastri):

किंग कोहली के अलावा पूर्व क्रिकेटर एवं कोच रवि शास्त्री ने भी लोगों को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर तिरंगा शेयर करते हुए लिखा है, ‘हैप्पी रिपब्लिक डे. जय हिंद.’

सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar):

भारतीय टीम के महान पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 74वें गणतंत्र दिवस पर लोगों को शुभकामना देते हुए लिखा है, ‘आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.’

आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Proud of our glorious Nation today, tomorrow & forever! 🇮🇳 #RepublicDay

हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya):

भारतीय स्टार ऑलराउंडर एवं भविष्य के कप्तान पंड्या ने 74वें गणतंत्र दिवस के शुभअवसर पर कहा है, ‘इस अद्भुत राष्ट्र के हिस्सा सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं’

Happy Republic Day to all that are part of this amazing nation 🇮🇳❤️ pic.twitter.com/hescGqR4GV

— hardik pandya (@hardikpandya7) January 26, 2023