VIDEO: धोनी की पावर हिटिंग की दीवानी है यह विकेटकीपर, सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का है रिकॉर्ड

नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष (Richa Ghosh) टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को आपना आदर्श मानती हैं. ऋचा ने हाल में न्यूजीलैंड दौरे पर 26 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा, जो महिला वनडे अंतररष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज पचासा है. ऋचा का एक वीडियो बीसीसीआई (BCCI) के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है, जिसमें 18 वर्षीय इस प्रतिभावान क्रिकेटर का इंटरव्यू कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ले रही हैं. टीम इंडिया ने भले इस दौरे का अंत जीत से किया, लेकिन उसे 5 मैचों की सीरीज में 1-4 से हार मिली. भारतीय टीम ने मौजूदा न्यूजीलैंड दौरे पर मेजबान टीम के साथ एक टी20 और 5 वनडे मैच खेले, जिसमें से सिर्फ एक में ही उसे जीत नसीब हुई.

बंगाल की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाली ऋचा घोष ने अभी तक भारत के लिए 7 वनडे और 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. वनडे में उनके नाम 222 रन जबकि टी20 में 180 रन दर्ज हैं. ऋचा ने अपना वनडे डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर 2021 में किया था. उस मुकाबले में वह 29 गेंदों पर 32 रन बनाकर नाबाद लौटीं थीं. बेहद कम समय में ऋचा ऑस्ट्रेलिया की महिला बिग बैश लीग में होबार्ट हरिकेंस की ओर से खेल चुकी हैं.

She raced to a record half-century in the 4th WODI against New Zealand & has now won high praise from #TeamIndia captain @M_Raj03 👍 👏

Here’s @13richaghosh speaking on her remarkable feat ahead of the 5th #NZWvINDW WODI 🎥🔽 https://t.co/ARYVfRsAUt pic.twitter.com/jFdVE20KyI

— BCCI Women (@BCCIWomen) February 23, 2022