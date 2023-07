नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ओवल में एशेज सीरीज का पांचवां और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा. इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी और पहले ही दिन इंग्लैंड की पारी 283 रन पर समेट दी. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे. पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग के साथ ऐसा वाकया घटा, जिस पर वो आगबबूला हो गए. पोंटिंग स्काय स्पोर्ट्स के कॉमेंट्री पैनल में शामिल हैं और पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद उसकी समीक्षा कर रहे थे, इसी दौरान स्टेडियम में बैठे दर्शकों में से किसी ने उनपर अंगूर फेंक दिए. बस, फिर क्या था पोंटिंग का पारा चढ़ गया.

रिकी पोंटिंग को फैंस का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मैच की समीक्षा के दौरान पोंटिंग के जूते के पास कुछ अंगूर आकर गिरते दिखाए दे रहे हैं. पोटिंग और होस्ट इयान वार्ड दिन के खेल को लेकर बात कर रहे थे, तभी ये घटना घटी है. इससे पहले, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर टॉड मर्फी से बात की थी.

