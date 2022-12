रिकी पोंटिंग को लेकर बड़ी बात आई सामने, फॉलो कर रहे थे दिवंगत शेन वार्न की Diet

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को लेकर शुक्रवार दोपहर चिंताजनक खबर सामने आई. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के पहले मैच में कमेंट्री कर रहे इस दिग्गज को अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन आखिरी सेशन के खेल से पहले उनकी तबीयत बिगड़ी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. एक टीवी चैनल द्वारा इस बेहद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है.

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पोंटिंग को अचानक शुक्रवार दोपहर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में कमेंट्री टीम का हिस्सा इस पूर्व कप्तान को अचानक ही बेचैनी महसूस हुई और चक्कर सा आया. जानकारी के मुताबिक उनको साथी खिलाड़ी रहे जस्टिन लैंगर ने उनको पास के अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया.

