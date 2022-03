'15 साल की उम्र में पहली बार मिला... उन्होंने मेरा निकनेम दिया... शब्दों में बयां करना मुश्किल... '

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) दिवंगत शेन वॉर्न (Shane Warne) के साथ क्रिकेट के दिनों में उनके साथ बिताए गए पुराने पल को याद कर भावुक हो गए. पोंटिंग ने कहा कि मैं इस समय निशब्द हूं. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का थाईलैंड के एक विला में शुक्रवार को निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वॉर्न का निधन हार्ट अटैक से हुआ है. 52 वर्षीय वॉर्न क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कमेंटेटर के रूप में सक्रिय रहे.

पोंटिंग और शेन वॉर्न ने एक साथ लंबे समय तक क्रिकेट खेली. दोनों ने अकेले अपने दम पर कई मैचों में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई. पोटिंग ने शेन वॉर्न के निधन की खबर सुनकर सोशल मीडिया के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘ शब्दों में बयां करना मुश्किल है. मैं पहली बार 15 साल की उम्र में अकादमी में मिला था. उन्होंने मुझे मेरा निकनेम दिया था. हम एक साल से ज्यादा समय तक टीम में एक साथ रहे. हमने इस दौरान एक साथ उतार-चढ़ाव देखे.’

…someone who would be there for you when you needed him and always put his mates first.

The greatest bowler I ever played with or against.

RIP King. My thoughts are with Keith, Bridgette, Jason, Brooke, Jackson and Summer. pic.twitter.com/sxhUAf6kzB

— Ricky Ponting AO (@RickyPonting) March 5, 2022