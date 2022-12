Ricky Ponting Health Update: कैसी है रिकी पोंटिंग की तबीयत? आया हेल्थ अपडेट

नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच के कमेंट्री पैनल में पूर्व कंगारू कप्‍तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) भी शामिल हैं. मैच के तीसरे दिन (शुक्रवार) कमेंट्री करते वक्‍त अचानक पोंटिंग की तबीयत खराब हो गई. उन्‍हें फौरन अस्‍पताल में एडमिट करवाया गया. इस दौरान उनकी हेल्‍थ को लेकर कई तरह की बातें हो रही थीं. इनमें दिल का दौरा पड़ना और दिवंगत क्रिकेटर शेन वार्न की जूस डाइट फॉलो करना शामिल था. हालांकि, मैच कि चौथे दिन (शनिवार) रिकी पोंटिंग स्‍टेडियम लौट आए और कमेंट्री पैनल में शामिल हुए. उन्‍होंने फैंस को खुद अपनी सेहत के बारे में बताया.

मैच के चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले रिकी पोंटिंग ने चैनल 7 से कहा, “मैंने जस्टिन लैंगर को अपने चेस्ट पेन के बारे में बताया था, जो मेरे साथ कॉमेंट्री कर रहे थे. अगले कुछ मिनटों में मैं हॉस्पिटल में था, क्योंकि वहीं, मेरा इलाज होता.” पूर्व कप्‍तान ने कहा कि बीते 24 घंटे मेरे और फैंस के लिए बेहद डरावने रहे. इस दौरान मेरी सेहत को लेकर काफी बातें की गईं. शुक्र है कि सिर्फ सीने में दर्द की शिकायत ही थी. पोंटिंग ने कहा कि यह हादसा मेरे लिए सबक की तरह है. पिछले 12 महीनों में हम अपने कई साथियों को खो चुके हैं. ऐसे में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

Business as usual for Ricky Ponting, who’ll be on air from 12.30pm AEDT to address his last 24 hours 👍 pic.twitter.com/Xb3CdKcZwf

— 7Cricket (@7Cricket) December 3, 2022